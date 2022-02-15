​Україна визначила коридор для запобігання блокаді Чорноморських портів

Україна визначила коридор для безпечного заходу торгових суден в Чорноморські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" в рекордні строки провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

"Завдяки спільним зусиллям та швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи Чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ",– наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Оперативна інформація вже оголошена у прибережних попередженнях України і буде опублікована у Повідомленнях мореплавців.

"З метою допомогти капітанам більш надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі. Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору", – пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, у зв’язку з блокуванням Росією рекомендованих морських шляхів до торгових портів Одеської затоки, "Держгідрографія" провела позапланові промірні роботи в районі Дунайської банки для пошуку безпечного проходу суден. Наразі альтернативним маршрутом вже скористалося перше судно класу Panamax.

13-19 лютого Росія заявила про перекриття практично всього півдня Азовського моря та північно-західної частини Чорного моря під приводом проведення військово-морських навчань. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

10 лютого Росія скасувала перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки, але залишила чинними обмеження для Чорного моря.