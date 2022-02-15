Російські найманці поранили двох військових ЗСУ на Донбасі

За добу в зоні ООС зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі. В результаті двоє військовослужбовців дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що поранені перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний.

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили безпілотник.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж неділі, 13 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано шість порушень припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Біля Водяного ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У понеділок, 14 лютого, окупаційні війська тричі порушили режим тиші і поранили військового.