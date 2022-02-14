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В тимчасово окупованому Криму помітили висадку російських військових

Операція біля Білогірського водосховища тривала недовго, незабаром військові залишили територію.

В тимчасово окупованому Криму помітили висадку російських військових
Фото: Krymr.org (RFE/RL)

Сьогодні в тимчасово окупованому Криму в районі Білогірського водосховища помітили висадку російських військових, повідомляє "Крим. Реалії".

Активіст міжнародного руху #LiberateCrimea побачив, як шість військових вертольотів на високій швидкості підлетіли до Білогірського водосховища. 

Після приземлення техніки висадилися солдати, які оточили район греблі.

Операція тривала недовго, тож незабаром військові залишили територію.

У Тайганському управлінні зрошувальних систем журналістам відмовилися прокоментувати появу військових.

Офіційної інформації про проведення антидиверсійної операції або ж про надходження сигналу про замінування греблі немає.

Нагадаємо, восени 2020 року окупаційна влада Криму оголосила про "активне будівництво" Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу для потреб Сімферополя. Наприкінці жовтня окупанти заявили, що в Білогірському районі проводять підготовчі роботи для будівництва Бештерек-Зуйського водоводу до насосної станції Біла. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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