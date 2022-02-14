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В ЗСУ назвали пріоритетні напрями свого переозброєння

Серед них - розробка власних ракетних комплексів великої дальності, збільшення дальності вогневого ураження артилерійських систем,, а також підвищення мобільності військ. 

В ЗСУ назвали пріоритетні напрями свого переозброєння
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озвучив пріоритетні напрями переозброєння Збройних Сил України.

Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно зі стратегією, заплановано перехід від фізичного знищення противника тільки вогневими засобами до комплексного впливу, у тому числі невоєнними засобами.

"Саме оснащення Збройних Сил новітніми високоточними засобами збройної боротьби матиме суттєвий вплив на трансформацію системи застосування військ", - заявив Залужний.

Серед пріоритетних напрямів переозброєння ЗСУ він назвав такі:

  • розробка власних ракетних комплексів, зокрема, великої дальності, з метою створення сил стримування;
  • розробка систем протиракетної оборони, зокрема, для боротьби з гіперзвуковими ракетами;
  • розробка ракетних систем повітряного базування зі збільшеною дальністю виявлення та ураження цілей;
  • розробка новітніх систем протиповітряної оборони, зокрема, безпілотними авіаційними комплексами;
  • розробка новітніх засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;
  • збільшення дальності вогневого ураження артилерійських систем;
  • підвищення мобільності військ;
  • завершення створення автоматизованих систем управління як єдиної системи ураження, розвідки, радіоелектронної боротьби, інформаційного протиборства;
  • впровадження наукових рішень для проведення операцій у кіберпросторі.

"Як Головнокомандувач Збройних Сил України дуже розраховую на підтримку науковців у реалізації озвучених планів", - додав Залужний.

Нагадаємо, Залужний у своєму виступі 11 лютого заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові зазначив, що до кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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