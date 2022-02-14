В ЗСУ назвали пріоритетні напрями свого переозброєння

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озвучив пріоритетні напрями переозброєння Збройних Сил України.
Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Згідно зі стратегією, заплановано перехід від фізичного знищення противника тільки вогневими засобами до комплексного впливу, у тому числі невоєнними засобами.
"Саме оснащення Збройних Сил новітніми високоточними засобами збройної боротьби матиме суттєвий вплив на трансформацію системи застосування військ", - заявив Залужний.
Серед пріоритетних напрямів переозброєння ЗСУ він назвав такі:
- розробка власних ракетних комплексів, зокрема, великої дальності, з метою створення сил стримування;
- розробка систем протиракетної оборони, зокрема, для боротьби з гіперзвуковими ракетами;
- розробка ракетних систем повітряного базування зі збільшеною дальністю виявлення та ураження цілей;
- розробка новітніх систем протиповітряної оборони, зокрема, безпілотними авіаційними комплексами;
- розробка новітніх засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;
- збільшення дальності вогневого ураження артилерійських систем;
- підвищення мобільності військ;
- завершення створення автоматизованих систем управління як єдиної системи ураження, розвідки, радіоелектронної боротьби, інформаційного протиборства;
- впровадження наукових рішень для проведення операцій у кіберпросторі.
"Як Головнокомандувач Збройних Сил України дуже розраховую на підтримку науковців у реалізації озвучених планів", - додав Залужний.
Нагадаємо, Залужний у своєму виступі 11 лютого заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові зазначив, що до кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.