В ЗСУ назвали пріоритетні напрями свого переозброєння

Серед них - розробка власних ракетних комплексів великої дальності, збільшення дальності вогневого ураження артилерійських систем,, а також підвищення мобільності військ.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озвучив пріоритетні напрями переозброєння Збройних Сил України.

Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно зі стратегією, заплановано перехід від фізичного знищення противника тільки вогневими засобами до комплексного впливу, у тому числі невоєнними засобами.

"Саме оснащення Збройних Сил новітніми високоточними засобами збройної боротьби матиме суттєвий вплив на трансформацію системи застосування військ", - заявив Залужний.

Серед пріоритетних напрямів переозброєння ЗСУ він назвав такі:

розробка власних ракетних комплексів, зокрема, великої дальності, з метою створення сил стримування;

розробка систем протиракетної оборони, зокрема, для боротьби з гіперзвуковими ракетами;

розробка ракетних систем повітряного базування зі збільшеною дальністю виявлення та ураження цілей;

розробка новітніх систем протиповітряної оборони, зокрема, безпілотними авіаційними комплексами;

розробка новітніх засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;

збільшення дальності вогневого ураження артилерійських систем;

підвищення мобільності військ;

завершення створення автоматизованих систем управління як єдиної системи ураження, розвідки, радіоелектронної боротьби, інформаційного протиборства;

впровадження наукових рішень для проведення операцій у кіберпросторі.

"Як Головнокомандувач Збройних Сил України дуже розраховую на підтримку науковців у реалізації озвучених планів", - додав Залужний.

Нагадаємо, Залужний у своєму виступі 11 лютого заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові зазначив, що до кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.