Резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців, – Залужний

Лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти.

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

“Ми укомплектували батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%, до кінця березня ця цифра становитиме 90%. Але при цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти – це вчителі, будівельники, звичайні люди”, – додав Залужний.

За словами Залужного, їм потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну”.

Він закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх.

Серед інших прохань головнокомандувача ЗСУ – підготовка спеціально облаштованих місць, де резервісти могли б покращувати свої бойові навички.

“Найближчим часом ми запровадимо системи підготовки резервістів через платформи дистанційного навчання”, – сказав Залужний.

“Мета – аби спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці та у кожному будинку”, – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.

Торік улітку Верховна Рада прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву, збільшивши чисельність Збройних сил України. Передбачається, що у складі ЗСУ з'явиться окремий рід – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме президент, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони. У зв'язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців - на 11 тисяч (до 215 тисяч).

Указом від 1 січня 2022 року президент Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.