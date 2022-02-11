Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій

Закон закладає фундамент для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 10 лютого підписав Закон України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України”, схвалений Верховною Радою України 16 грудня 2021 року.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Закон закладає фундамент для початку належного функціонування з 2022 року Закону України “Про електронні комунікації”, виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію у даній сфері та інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Підписаний закон передбачає, зокрема, створення в Україні незалежного регулятора у сфері е-комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, а також прозору процедуру відбору членів регуляторного органу.

Закон закріплює правовий статус регуляторного органу на законодавчому рівні та його повноваження.

Чинні члени регулятора продовжуватимуть виконувати обов’язки до закінчення терміну, після чого відбудеться конкурс.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку буде:

визначати населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та моніторити надання таких послуг,здійснювати державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг,

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури,

накладати регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом,застосовувати адміністративно-господарські санкції.

“Підписання Президентом цього закону – ще один важливий крок на шляху до інтеграції та входження нашої країни до Єдиного цифрового ринку ЄС, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг”, – зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року за державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу відповідатиме Міністерство цифрової трансформації.