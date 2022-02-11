Освітня криза через пандемію

Пандемія та закриття шкіл не лише поставили під загрозу здоров’я та безпеку дітей в усьому світі через збільшення числа випадків домашнього насильства та дитячої праці, але й суттєво вплинули на навчання учнів.

Фото: Дмитрій Єршов

У звіті Світового банку “Стан глобальної освітньої кризи: шлях до відновлення” вказується, що в країнах з низьким і середнім рівнем доходу частка дітей, які живуть у бідності, яка навчається – вже понад 50 відсотків до пандемії – може досягти 70 відсотків переважно через тривале закриття шкіл і відносну неефективність дистанційного навчання.

Якщо не вжити заходів, втрати у навчанні можуть продовжувати накопичуватися, коли діти повернуться до школи, що загрожує освіті в майбутньому.

Серйозні втрати в навчанні та погіршення нерівності в освіті

Результати глобального моделювання впливу закриття шкіл та переходу на “дистанційку” показали фактичні втрати у навчанні.

У деяких країнах з низьким і середнім рівнем доходу в середньому втрати в навчанні приблизно пропорційні тривалості закриття шкіл, тобто кожен місяць закриття шкіл призводив до повного місяця втрат у навчанні, попри максимальні зусилля педагогів та батьків.

Країни повинні створити програми відновлення навчання.

Однак, навіть те, що діти повернуться рано чи пізно за парти, не зменшить втрати навчання. Вирішальними будуть три напрямки дій:

1. Консолідація навчальної програми – щоб допомогти вчителям визначити пріоритетні матеріали, які учні пропустили під час навчання, навіть якщо зміст зазвичай розглядається в попередніх класах, щоб забезпечити відповідність навчальної програми рівням навчання учнів. Наприклад, Танзанія консолідувала свою навчальну програму для 1 і 2 класів у 2015 році, зменшивши кількість предметів, що викладаються, і збільшивши час на забезпечення засвоєння основ лічби та грамоти.

2. Подовження навчального часу – шляхом подовження навчального дня, зміни навчального календаря, щоб подовжити навчальний рік, або запропонувавши літню школу для всіх учнів або тих, хто цього потребує. У Мексиці Міністерство народної освіти оголосило про планове розширення академічного календаря. На Мадагаскарі уряд розширив діючу двомісячну літню програму «наздоганяння» для учнів, які реінтегруються в школу після “дистанційки”.

3. Підвищення ефективності навчання – шляхом підтримки вчителів у застосуванні структурованої педагогіки та цільового навчання. Структуроване педагогічне втручання в Кенії з використанням посібників для вчителів із планами уроків виявилося високоефективним. Цільове навчання, або узгодження навчання з рівнем навчання студентів, було успішно впроваджено в масштабі Кот-д’Івуару.

Нарешті, у звіті наголошується на необхідності належного фінансування.

Як відновитися після дистанційки?

1. Інвестування в можливості цифрового навчання для всіх учнів. Так, 60 000 викладачів отримають ноутбуки за держпрограмою, однак, вчителів втрічі більше. До того ж не всі діти мають змогу вчитися онлайн.

2. Посилення підтримки, яка заохочує батьків та громади у навчанні дітей.

3. Забезпечення підтримки вчителів і доступу до практичних, високоякісних можливостей професійного розвитку, навчальних посібників та навчальних матеріалів.

4. Збільшення частки освіти у державному бюджеті на виділення стимулюючих пакетів та прив'язування її до згаданих вище інвестицій, які можуть прискорити навчання.

5. Інвестування в створення доказів – зокрема, дослідження впровадження, щоб зрозуміти, що працює та як масштабувати те, що працює, до системного рівня.

Настав час перейти від реагування на кризову ситуацію з ковідом до відновлення навчання та реанімації освіти. Ми повинні переконатися, що інвестиції та дії для відновлення навчання закладуть основу для більш ефективних та стійких систем освіти — систем, які справді забезпечують навчання та добробут для всіх дітей. Тільки тоді ми зможемо забезпечити безперервність навчання у будь-якій ймовірній кризовій ситуації.

Освіта дітей не має настільки залежати від зовнішніх факторів.