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Голова освітнього комітету Ради виступив проти дистанційки

У парламенті розкритикували дії місцевих органів влади. 

Голова освітнього комітету Ради виступив проти дистанційки
Фото: EPA/UPG

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав дистанційну освіту неефективною та закликав місцеві органи влади відкрити школи з вакцинованим персоналом.

Про це йдеться в його заяві.

"Під час 1-ї хвилі пандемії і локдауну вся країна дізналась, що таке дистанційна освіта, а також зрозуміла, що для учнів 1-4 класів дистанційна освіта є неефективною. Більше того, вона шкодить економіці країни, бо щонайменше один з батьків повинен залишатись вдома для догляду за дітьми замість того, щоб працювати для забезпечення гідного життя своєї родини. Під час 2-ї хвилі пандемії ми зробили висновки і дозволили працювати дитячим садочкам і початковій школі навіть у «червоних» зонах. Вакцин ще майже не було. Під час 3-ї, нинішньої, хвилі пандемії в Україні ми негласно домовились з освітянами, що за умови 100% вакцинації - будуть працювати дитячі садочки, школи та інші заклади освіти", - нагадав Бабак.

Регіональні місцеві комісії ТЕБ та НС не мусять переводити школи на дистанційну форму навчання, але все одно роблять це. В результаті навіть у повністю вакцинованих школах діти змушені вчитись з дому.

"Вважаю це неприпустимим і закликаю місцеві органи влади дозволити працювати всім закладам освіти, в першу чергу закладам дошкільної освіти і початковій школі, за умови 100% вакцинації - працювати в звичайному (очному) режимі, як це й передбачено постановою КМУ! Не відбирайте в дітей майбутнє, в батьків - нерви і зусилля, а в країни - економіку", - заявив Бабак.

Нагадаємо, що влада Києва вирішила відправити на дистанційне навчання усі школи, включно з початковими класами, незважаючи на показники вакцинації у них. Діти в столиці не ходять до шкіл з 23 жовтня і не будуть ходити щонайменше до 22 листопада, судячи із заяв мера Віталія Кличка.

Дистанційне навчання запровадили й у багатьох інших регіонах України з високою захворюваністю на COVID-19.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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