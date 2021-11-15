Російські найманці 19 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено водія-санітара

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, за минулу добу з боку окупаційних військ зафіксовано 19 порушень, сім із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення не було.
Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.
В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.
Біля атеринівки, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Золотого-4 бойовики тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А в бік Кримського ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Поранений наразі перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше Національна поліція відкрила кримінальне провадження через обстріл села Невельське у Покровському районі на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані.