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Російські найманці 19 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено водія-санітара

Також в результаті обстрілу пошкоджено два санітарні автомобілі.

Російські найманці 19 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено водія-санітара
Архівне фото
Фото: pravda.com.ua

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, за минулу добу з боку окупаційних військ зафіксовано 19 порушень, сім із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення не було.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля атеринівки, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 бойовики тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А в бік Кримського ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Поранений наразі перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше Національна поліція  відкрила кримінальне провадження через обстріл села Невельське у Покровському районі на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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