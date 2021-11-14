Уряд схвалив експериментальний проєкт про електронні посвідки на проживання

Тепер ці документи будуть доступні для іноземців у Дії.

Кабінет Міністрів України схвалив експериментальний проєкт про електронні посвідки на проживання.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Тепер ці документи будуть доступні для іноземців у Дії як аналог звичайного паспорта”, – написав він.

Шмигаль зауважив, що це дасть змогу людям, що на законних підставах перебувають в Україні, так само користуватися публічними послугами онлайн.

Прем’єр додав, що цього тижня Уряд також дав старт експериментальному проєкту, що дозволить власникам паспортів-книжечок змінити реєстрацією місця проживання онлайн.

“Тепер не доведеться обходити численні кабінети. Достатньо заповнити заяву на порталі Дія, й інформація буде підтягнута автоматично”, – сказав Шмигаль.

Раніше така послуга була доступна для власників ID-карток. Вже з грудня регіони почнуть поступово переходити на електронну зміну реєстрації, додав очільник українського уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через Інтернет.

Депутати погодились перевести процедуру зміни місця реєстрації в онлайн-формат. Закон пропонує зробити зміну місця реєстрації декларативною (повідомною) – в "Дії" просто потрібно буде вказати адресу (для орендарів потрібна буде згода орендодавця).