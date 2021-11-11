Шмигаль запевняє, що Україні вистачить вугілля на опалювальний сезон

В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн вугілля. З них 8 млн тонн - це український видобуток.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що на сьогодні в Україні достатньо запасів вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пояснив глава уряду, наявність вугілля мають забезпечувати енергогенеруючі компанії.

"Вугілля їде по морю, їде по залізниці. Є й українське вугілля. В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн (вугілля - ред.). 8 млн тонн - це наш видобуток, а трошки більше як 2 млн тонн - це те, що дозамовлено по імпорту. Тому на опалювальний сезон вугілля вистачить", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у разі необхідності на теплоелектростанціях можуть задіяти газові енергоблоки.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив про складну ситуацію з опаленням та електроенергією у Києві. Ймовірність віялових відключень в столиці, за його словами, наразі дуже висока.

У листопаді в Міненерго заявили, що запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України опустилися нижче 0,5 млн тонн за гарантованої норми 760 тис. тонн. За місяць запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Мінекономіки не дало квоти російським компаніям на експорт енергетичного вугілля в Україну. Це торкнулося постачання вугілля антрацитової групи з шахтоуправління "Обухівське" Ріната Ахметова в Ростовській області Росї на Луганську ТЕС, що входить до ДТЕК. Також Росія зупинила транзит через її територію енергетичного вугілля з Казахстану до України.

"Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.