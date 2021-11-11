Інвестиційна привабливість України зросла завдяки закону про "інвестнянь", - Шакотько

Загальна сума інвестпроєктів, які супроводжує держава, становить 2 мільярди доларів США. Про це заявив заступник виконавчого директора UkraineInvest Євгеній Шакотько, під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна.

«Закон, який медіа назвали «законом інвестиційних нянь», і який змінив правове інвестиційне поле в Україні, дозволив державі визначити «інвестняню» тобто інвестменеджера. Цей менеджер супроводжує проєкт на всіх етапах реалізації. Також закон закріпив можливість надавати інвестиційні стимули проєктам. А це в свою чергу робить Україну конкуренто спроможною і привабливою в плані інвестицій», - розповів Євгеній Шакотько.

«Серед стимулів, які мають заохотити іноземних бізнесменів інвестувати в українську економіку, Євген Шакотько назвав звільнення від сплати окремих податків і зборів, звільнення від сплати ввізного мита, можливість отримати земельну ділянку на пільгових засадах і можливість отримати від держави підтримку в будівництві інфраструктури, необхідної для реалізації проекту. «І ці стимули затверджуватимуться між інвестором та державою в спеціальному інвестиційному договорі. Це абсолютно новий для України правовий контекст, який дозволить України відповідати географічним викликам. Наприклад, щоб бути привабливою поряд з Польщею та іншими країнами, які вже давно у себе ввели схожі системи підтримки і стимулювання інвестицій», - зазначив заступник виконавчого директора UkraineInvest.

На його думку, попри те, що закон був підписаний президентом в лютому цього року, а повний пакет підзаконних актів прийнято на початку серпня, можна вже говорити про успішний досвід від дії Закону.

«На сьогодні в роботі є 27 інвестиційних проектів на загальну суму майже 2 млрд доларів США. І ми сподіваємось, що на кінець року вони отримають державну підтримку», - переконаний Євген Шакотько.

Він зазначив, що, крім підтримки нових проєктів, UkraineInvest як державна установа займається полегшенням взаємодії інвестора та органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. За словами Євгена Шакотька, з січня по липень 2021 року було вирішено 35 проблемних кейсів і розблоковано інвестицій на суму понад 450 млн доларів США.

Один з таких кейсів — кейс "Словацького дому", в якому завдяки, в тому числі, увазі з боку UkrainеInvest довелося повернути через суд словацьким інвесторам право на об'єкт їх інвестицій, в який вони вклали понад 3 млн євро.