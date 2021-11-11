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Трансляція круглого столу "Безпека інвестицій в Україні"

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Розпочинається трансляція круглого столу на тему "Безпека інвестицій в Україні. Державна політика щодо залучення та захисту інвесторів".

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

- Державна політика в сфері інвестиційної привабливості України: аналіз ефективності взаємодії органів влади між собою та з бізнесом.

- Українське законодавство. Сучасні можливості та виклики для інвесторів.

- Від теорії до практики: досвід діяльності словацьких інвесторів в Україні.

Учасники круглого столу:

  • Марек Шафін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні
  • Анатолій Костюх, народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Словацькою Республікою
  • Євгеній Шакотько, Заступник Виконавчого директора UkraineInvest
  • Віктор Мисяк, заступник начальника відділу аналізу інформації щодо протиправного втручання у господарську та інвестиційну діяльність управління захисту інвестицій Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора
  • Ангеліна Климчук, адвокат юридичної компанії «Міллер»

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

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