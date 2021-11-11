Трансляція круглого столу "Безпека інвестицій в Україні"

Розпочинається трансляція круглого столу на тему "Безпека інвестицій в Україні. Державна політика щодо залучення та захисту інвесторів".
Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Питання до обговорення:
- Державна політика в сфері інвестиційної привабливості України: аналіз ефективності взаємодії органів влади між собою та з бізнесом.
- Українське законодавство. Сучасні можливості та виклики для інвесторів.
- Від теорії до практики: досвід діяльності словацьких інвесторів в Україні.
Учасники круглого столу:
- Марек Шафін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні
- Анатолій Костюх, народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Словацькою Республікою
- Євгеній Шакотько, Заступник Виконавчого директора UkraineInvest
- Віктор Мисяк, заступник начальника відділу аналізу інформації щодо протиправного втручання у господарську та інвестиційну діяльність управління захисту інвестицій Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора
- Ангеліна Климчук, адвокат юридичної компанії «Міллер»
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.