На Волині завершився ремонт траси Н-22, що веде до КПП "Устилуг" на кордоні з Польщею

Роботи з відновлення дороги проводились у межах міжурядового проєкту України та Польщі з розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури.

У Волинській області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершився ремонт прикордонної ділянки дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне завдовжки 13 км. Відновлений відрізок веде до КПП «Устилуг-Зосин» на українсько-польському кордоні.

Про це у Facebook повідомив Укравтодор.

На відео, розміщеному в мережі Укравтодором, можна побачити, як тепер виглядає під'їзд до КПП «Устилуг» з боку Володимира-Волинського.

Роботи з відновлення дороги Н-22 проводились у межах міжурядового проєкту України та Польщі з розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури.

Підрядником виступала польська компанія DROG-BUD Sp. z o.o. Вперше для Волинської області контракт був реалізований за поширеним у Європі принципом Design and build («Проєктуй і будуй»). Такий підхід передбачає розробку проєкту та його втілення однією і тією ж компанією, що значно економить час та кошти.

Під час ремонту підрядник відфрезерував зношене покриття, посилив основу та влаштував її в місцях розширення дороги, після чого уклав вирівнюючий та верхній шари асфальтобетонної суміші.

Уздовж дороги були також обладнані тротуари, освітлення та встановлені автопавільйони.

Одночасно в ході ремонту дороги були також відремонтовані 2 мости та 3 водопропускні труби.

Загалом у 2021 році у Волинській області має бути відновлено понад 195 км доріг державного значення.