Україна відкриє нові КПП на кордоні з Румунією

Будівництво перших двох завершать цьогоріч, ще двох - у 2022 році.

На українсько-румунському кордоні планують відкрити 4 контрольно-пропускних пункти. Будівництво перших двох завершать вже цьогоріч, на черзі – створення ще двох у 2022 році.

Як повідомила Чернівецька ОДА, до кінця 2021 року будуть готові КПП «Дяківці» та «Красноїльск», які завершують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» після простою з 2015 року.

«Вражена темпами робіт на цих об’єктах. Будівництво обох пунктів пропуску довгий час було заморожене, тож люди будуть приємно вражені їхнім відкриттям. Ви творите історію», – розповіла Генеральний консул Румунії у Чернівцях Ірина-Лоредана Стенкулеску, яка відвідала будівництво.

На контрольно-пропускних пунктах наразі тривають внутрішні та зовнішні роботи, там замінюють вікна, прокладають електрику і комунікації.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука, нові КПП значно покращать сполучення з Румунією, адже досі на 300 км кордону з ЄС в області був лише 1 пункт перетину.

Крім того, в рамках «Великого будівництва» вже відремонтували 5 км шляху до КПП «Дяківці», а наступного року зроблять бетонну дорогу до КПП «Красноїльськ».

Також на Буковині планують відновити роботу КПП «Шепіт» та «Руська», які працювали до 2010 року.

«Дорожники, прикордонники, митники та представники місцевої влади намагаються якнайшвидше підготувати усі необхідні документи, аби у 2022 році почалося будівництво самих митних постів, відповідно до стандартів ЄС», - інформує Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Відкриття двох КПП покращить транскордонне співробітництво між Україною та Румунією та підвищить інвестиційну привабливість Буковини, сприятиме розвитку територій і туризму.