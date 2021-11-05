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У лікарні Горішніх Плавнів завершилась реконструкція приймального відділення

У медзаклад закупили нове обладнання.

Міська лікарня інтенсивного лікування Горішніх Плавнях на Полтавщині отримала нове відділення невідкладних станів. Для цього у медзакладі відремонтували приймальне відділення і закупили нове обладнання, повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Роботи виконали за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відділення введуть в експлуатацію найближчим часом.

«В медзакладі відремонтували приймальне відділення хірургічного корпусу. Уже встановили новий рентген-апарат, комп'ютерний томограф, два апарати УЗД, гастрофіброскоп», - розповів Синєгубов.

Нове обладнання дозволить оперативно проводити точну діагностику і одразу лікувати пацієнтів, рятуючи життя.


Всього в Полтавській області за програмою «Велике будівництво» оновлюють 8 приймальних відділень лікарень.

Раніше в Офісі президента повідомили, що до кінця 2021 року в Україні за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде реконструйовано загалом 201 приймальне відділення у лікарнях. Також у межах програми наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих і дітей. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

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