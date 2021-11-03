​За 2020 рік в українських соцмережах зафіксували понад 250 тис. фейків про ковід, - МКІП

За даними Оксфордського інституту інтернету, за 92% дезінформації про Covid-19 відповідальні Росія та Китай.

За даними дослідження ПРООН та ЮНІСЕФ, за 2020-й рік в українських соцмережах було зафіксовано понад 250 тисяч фейкових повідомлень про коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У світлі протестів антивакцинаторів хочу сказати наступне: смертність від коронавірусу в Україні вражає негативно статистикою. І вакцинація – це ледь не найдійніший спосіб того, щоб не стати цифрою цієї статистики. Підроблений сертифікат не врятує", - наголосив міністр.

Він продовжив спростовувати фейки про ковід, що поширюються у соцмережах.

"Проблема в тому, що дуже багато українців цим фейкам вірить. Зібрав для вас найпоширеніші тези серед антивакцинаторів. А ви самі роздивитесь та вдумливо подивитесь на них крізь призму критичного мислення. Даю підказку. За даними Оксфордського інституту інтернету за 92% дезінформації про Covid-19 відповідальні Росія та Китай", - зазначив міністр.

Фейк: Людина може заразитися COVID-19 внаслідок вакцинації. Насправді неможливо заразитися ковідом від вакцин з однієї простої причини – жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.

Фейк: мРНК-вакцини – генетична зброя, яка змінює наші гени. МРНК-вакцини проти COVID-19 не потрапляють в ДНК, тож ніяк не можуть змінювати гени.

Фейк: авіакомпанії рекомендують вакцинованим людям не подорожувати літаками через підвищений ризик утворення тромбів. Таких рекомендацій авіакомпанії не надавали. Вакциновані люди можуть подорожувати літаками без будь-яких обмежень. Крім того, медичні експерти вважають, що щеплення проти COVID-19 не може вплинути на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей.

Фейк: масова вакцинація призведе до мутації коронавірусу. Насправді, на мутацію будь-якого вірусу не впливають ні масова вакцинація, ані думка фейсбучних "експертів". Але… Якщо щепити значну частину населення вірусу не буде де мутувати, тож нові штами з'являтимуться з меншою ймовірністю. Саме тому і ВООЗ, і інші міжнародні організації і уряди всіх країн світу закликають людей вакцинуватися.

Фейк: вакцинація від коронавірусу призвела до зростання захворюваності на COVID-19. Насправді, зростання захворюваності від штаму "Дельта" співпало з початком масової вакцинації. Ніхто не каже, що щеплення завжди допомагає уникнути зараження, втім, воно добре захищає від госпіталізації та смерті.

Фейк: у складі вакцин від COVID-19 є ртуть. Склад кожної вакцини, що використовується в Україні, є і на сайті МОЗ, і на сайті про вакцинацію, і в будь-яких джерелах, яких наразі в інтернеті чимало.

"Чи є ртуть чи настоянка глоду в російському Спутніку-V, чесно скажу, не знаю", - прокоментував Ткаченко.

Нагадаємо, дитячий фонд Організації об'єднаних націй (ЮНІСЕФ) в Україні провів репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації від коронавірусу через "небезпеку чипування".

Антивакцинатори та вакциноскептики також стверджують, що в тих країнах світу, які вакцинували від ковіду більше від половини дорослого населення, смертей і госпіталізацій більше саме серед вакцинованих. Чому вакцини працюють, і як вас намагаються переконати, що ні, - читайте в матеріалі LB.ua.