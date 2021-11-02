​На Закарпатті підтвердили поліомієліт у 12-річної дівчинки, дитина не була вакцинована

За даними ОДА, в області від поліомієліту щеплені лише 49,7% дітей.

У 12-річної школярки із Закарпаття діагностували поліомієліт. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, у неї паралізувало ногу. За даними медиків, дитина не була вакцинована.

По це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що цей випадок не пов'язаний із нещодавнім епідрозслідуванням щодо виявлення поліовірусу на Закарпатті.

Завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова уточнила, що зараз дитина перебуває у неврологічному відділені. Окрім 12-річної школярки, в сім’ї є ще двоє дітей, усі вони – невакциновані.

"Почалося все із кишкових розладів, при чому кишкові розлади були у всіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися паралічі, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів", - розповіла лікарка.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила інформацію про випадок поліомієліту і зазначила, що захворювання 12-річної дівчинки не пов'язане із нещодавнім виявленням чотирьох випадків поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті. Офіційні дані щодо розслідування наразі готуються до оприлюднення. Медики не розголошують район, де проводилися дослідження, а також дані про сім'ї - з метою забезпечення безпеки.

У прес-службі Закарпатської ОДА повідомили, що на Закарпатті від поліомієліту щеплені лише 49,7% дітей. Це – один з найгірших показників імунізації від поліомієліту серед усіх регіонів України.

Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття. Вірус виявили під час проведення епідеміологічного розслідування через випадок захворювання на поліомієліт у Рівненській області. Діти, у яких виявлений вірус, до того перебували на Закарпатті.

Пізніше у Закарпатській ОДА підтвердили випадки інфікування поліовірусом, однак ні про район, де виявили вірус, ні кількість інфікованих також не повідомляли.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, заражену їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п'яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту не існує, зате хворобі можна запобігти вакцинацією.

У 2015 році в Україні був спалах поліомієліту в Закарпатській області. Після цього було проведено три раунди вакцинації, після чого ВООЗ оголосила про припинення спалаху.