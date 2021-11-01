МОЗ пояснило, як отримати свідоцтво про вакцинацію тим, хто щепився від COVID за кордоном

Паперове свідоцтво про вакцинацію видасть сімейний лікар, згенерувати COVID-сертифікат у "Дії" наразі не можливо.

Українці, які були щеплені від COVID-19 за кордоном, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного лікаря.

Як інформує пресслужба відомства, згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії" вакциновані за кордоном українці поки що не зможуть, оскільки дані внесені в Єдину систему охорони здоров’я з вторинного джерела, не вважаються довіреними.

Щоб отримати документ про вакцинацію, щепленим за кордоном громадянам потрібно:

звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення;

пред’явити лікареві офіційно завірену довідку, яка підтверджує факт отримання 1-ї чи 2-х доз вакцини, зроблених за межами України.

На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела) і роздрукує паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).

У МОЗ наголошують, що без документа, який підтверджує факт вакцинації за кордоном, лікар не зможе внести дані до електронної системи охорони здоров’я. Відтак видати міжнародне свідоцтво також буде неможливо.

Як видно з оприлюднюваних міністерством даних про вакцинацію українців від ковіду, документально підтверджено щеплення за кордоном лише двох осіб - першою дозою.

Нагадаємо, у "Дії" за чотири дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати.