Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 87,3% українських освітян.

Про це заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомила пресслужба Міносвіти.

“Двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні вже щеплено понад 730 тис. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти”, – сказав він.

Найвищі показники щеплених принаймні першою дозою зафіксовано у Миколаївській області – 93,6%, Київській – 92,8%, Харківській – 92,5%, Донецькій – 92,1% і Тернопільській – 90,3%.

Статистка за повним і неповним циклом щеплення: у дитячих садочках щеплено 84% працівників, у школах – 89,9%; спеціалізованих школах – 91,9%, профтехах – 89,2% і закладах фахової передвищої освіти – 86,4%.

“Показник вакцинованих освітян у закладах вищої освіти (принаймні однією дозою) впевнено наближається до 80%”, – додав міністр.

Нагадаємо, двома дозами від ковіду вакцинувалися майже 62% вихователів дитсадків. Повний курс щеплення пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів.

У вересні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації освітян та чиновників.