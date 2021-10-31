В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
Поліція замовила фейкові ковідні документи на ім'я Савіка Шустера
Поліція замовила фейкові ковідні документи на ім'я Савіка Шустера
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)
Cаміт “Великої двадцятки” у Римі стартував (оновлено)
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус
Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус
Савік Шустер захворів на коронавірус
Савік Шустер захворів на коронавірус
Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя
Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 87,3% українських освітян

Двома дозами вакцини вже щеплено понад 730 тис. працівників освіти.

Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 87,3% українських освітян
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 87,3% українських освітян.

Про це заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомила пресслужба Міносвіти.

“Двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні вже щеплено понад 730 тис. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти”, – сказав він.

Найвищі показники щеплених принаймні першою дозою зафіксовано у Миколаївській області – 93,6%, Київській – 92,8%, Харківській – 92,5%, Донецькій – 92,1% і Тернопільській – 90,3%.

Статистка за повним і неповним циклом щеплення: у дитячих садочках щеплено 84% працівників, у школах – 89,9%; спеціалізованих школах – 91,9%, профтехах – 89,2% і закладах фахової передвищої освіти – 86,4%.

“Показник вакцинованих освітян у закладах вищої освіти (принаймні однією дозою) впевнено наближається до 80%”, – додав міністр.

Нагадаємо, двома дозами від ковіду вакцинувалися майже 62% вихователів дитсадків. Повний курс щеплення пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів.

У вересні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації освітян та чиновників.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також