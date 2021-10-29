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Савік Шустер захворів на коронавірус

Він повідомив, що почувається "дуже добре" і жодних симптомів хвороби наразі не відчуває.

Савік Шустер захворів на коронавірус
Фото: скрин видео

Український телеведучий Савік Шустер захворів на COVID-19. Про це він повідомив в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера”. Сьогоднішній випуск ток-шоу він веде з дому в Італії.

За словами телеведучого, тест на коронавірус, який він зробив перед вильотом з Італії до Києва, виявився позитивним.

Шустер зазначив, що почувається "дуже добре", і жодних симптомів хвороби у нього наразі немає.

Він також зауважив, що раніше він отримав чотири щеплення від коронавірусу. Останню дозу вакцини Pfizer він отримав 7 вересня.

У четвер, 28 жовтня, в Україні підтвердили 26 870 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. Серед захворілих учора 1 824 дитини та 491 медпрацівник.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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