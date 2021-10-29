Україна оновила рекорд добової кількості випадків COVID-19

Найбільше нових хворих у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях і Києві.

У четвер, 28 жовтня, в Україні підтвердили 26 870 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії.

Серед захворілих учора 1 824 дитини та 491 медпрацівник, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

28 жовтня було госпіталізовано 5 463 особи, одужало 9 784 людини, 648 від ускладнень коронавірусної хвороби померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156), Львівській (1 702), Харківській (1 497) областях і Києві (1 616).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 878 674 особи, одужали від коронавірусу 2 421 495 людей, жертвами коронавірусу стали 66 852 українці.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Добою раніше в Україні виявили 26 071 випадків COVID-19, що стало рекордом.

Нагадаємо, в Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.

Наразі в "червоній" зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в "червону" зону переходять ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська.

З понеділка, 1 листопада, "червоним" стає Київ.