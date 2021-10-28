Польські прикордонники виявили у українців понад 500 підроблених COVID-сертифікатів

Прикордонна служба Польщі на відрізку кордону з Україною цього року виявила у українців понад півтисячі підроблених COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на інформацію Прикордонної служби Польщі.

Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує "обґрунтована підозра у їхній підробці". Найбільше таких випадків - 352 - виявлено у пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська".

У Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі повідомили про виявлення з початку року лише 12 випадків підробки громадянами України COVID-сертифікатів про вакцинацію.

Нагадаємо, 27 жовтня троє українців намагалися в’їхати в Польщу з підробленими міжнародними сертифікатами про вакцинацію. Чоловікам може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.