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Apple виправила свої карти з Кримом у додатку для артистів

Відтепер окупований півострів там позначено як територію України.

Apple виправила свої карти з Кримом у додатку для артистів
Фото: EPA/UPG

Американська компанія "Apple" виправила свої карти з Кримом у додатку для музикантів Apple Music for Artists, який дозволяє відстежувати прослуховування треків по країнах. Відтепер окупований півострів там позначено як територію України.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у США.

“Додаток для музикантів Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом. Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна”, - йдеться у повідомленні.

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала Apple за оперативну реакцію.

“Дякуємо чудовим колегами з APPLE за швидку реакцію на комунікацію від Посольства України в США! З картою в додатку Apple Music - тепер все гуд. Крим - це Україна”, - написала вона.

Раніше користувачі знайшли в додатку карту України, на якій Крим не був позначений як частина її території, а Росії. Міністерство закордонних справ доручило посольству в США звернутися з цього приводу до Apple.

Росія окупувала Крим у 2014 році. Міжнародне співтовариство засуджує російські дії. Резолюція Генасамблеї ООН, ухвалена в грудні 2018 року, підтвердила неприпустимість захоплення території АР Крим силою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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