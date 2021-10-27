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Болгарія внесла Україну до "червоної" карантинної зони

З 30 жовтня країна обмежує в'їзд для українців.

Болгарія внесла Україну до "червоної" карантинної зони
Фото: bgflags.com

Болгарія внесла Україну до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомило посольство України в Болгарії.

"Просимо звернути увагу на останні оновлення щодо поїздок з України в Республіку Болгарія під час COVID-19. Відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я Болгарії РД-01-874/ 26.10.2021 Україна внесена до червоної зони. З 30 жовтня  на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом PCR тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до в’їзду в країну та сертифікованого дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID сертифікат ЄС про тестування на COVID-19.

Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії , мають пред'явити негативний результат PCR тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID сертифікат ЄС про тестування на COVID-19. У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

Нагадаємо, з 1 червня Болгарія оновила умови в’їзду на територію країни для громадян України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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