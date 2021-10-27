США закликали відновити участь Тайваню в роботі заходів ООН

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав країни-члени Організації Об'єднаних Націй підтримати стабільну участь Тайваню в роботі установ ООН.

Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що такий заклик є прямим викликом Китаю, який наполягає, що Тайвань є частиною його території і що Пекін має право представляти острів на міжнародному рівні.

Тайвань займав місце Китаю в ООН понад 20 років після того, як націоналістичний уряд Чан Кайші відступив на острів, коли комуністичні сили захопили материковий Китай у 1949 році. Місце було передано Пекіну в 1971 за підсумками голосування Генеральної Асамблеї ООН, але Тайваню дозволили брати участь у роботі деяких агентств ООН.

"Той факт, що Тайвань стабільно брав участь у роботі деяких спеціалізованих установ ООН протягом більшої частини останніх 50 років, є свідченням того, що міжнародне співтовариство цінує внесок Тайваню. Останнім часом, однак, Тайваню не дозволяли робити внесок у зусилля ООН", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що виключення Тайваню з форумів ООН "підриває важливу роботу, яку проводять ООН та пов'язані з нею органи", і "всі вони можуть отримати велику користь із вкладу" Тайваню.

"Ось чому ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці стабільної, серйозної участі Тайваню у всій системі ООН та у міжнародному співтоваристві", - додав держсекретар США.

Він зазначив, що Тайвань був позбавлений можливості брати участь у зустрічах Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), незважаючи на те, що він є великим транзитним вузлом, та Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на ефективну боротьбу з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.

Китайська Республіка (а не КНР) була одним із засновників Організації Об'єднаних Націй і постійним членом Ради Безпеки ООН до 1971 року, після чого це місце було віддано Пекіну, а Тайвань - втратив членство в ООН.