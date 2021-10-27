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Експерти США рекомендують щепити вакциною Pfizer дітей від 5 років

Дитяча доза складає третину дорослої.

Експерти США рекомендують щепити вакциною Pfizer дітей від 5 років
Фото: EPA/UPG

Група радників Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) рекомендувала застосувати дитячу дозу вакцини Pfizer від COVID-19 для щеплення дітей віком 5-11 років. Дитяча доза складає третину дорослої.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Для того, щоб у США розпочалась вакцинація дітей від COVID-19, FDA має схвалити висновок експертів, а Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) мають затвердити та уточнити, кому саме рекомендовано вакцинуватись.

Очікується, що CDC видасть відповідну рекомендацію вже 2 листопада.

Наразі у США вже вакцинують від COVID-19 підлітків з 12 років.

Нагадаємо, раніше компанія Pfizer оприлюднила дослідження, яке вказує на те, що вакцина їх виробництва має ефективність 90% для дітей віком від 5 до 11 років. При чому ефективність вакцини проти штаму "Дельта" виявилась такою ж як і проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози у 10 мікрограм, з трьома тижнями перерви між дозами

Очікується, що вакцинація 28 млн дітей у США почнеться на початку листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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