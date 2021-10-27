Україна і США вже визначили дату засідання Комісії стратегічного партнерства

Наступне засідання Комісії стратегічного партнерства України та США відбудеться у Вашингтоні. Дата заходу вже визначена, її анонсують найближчим часом, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що до Штатів на засідання відправиться українська делегація.

"Відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена (Держсекретаря – Ред.). Але я не полечу туди один, полетять представники різних міністерств, відомств, я не буду єдиним членом уряду, який відвідуватиме Штати", – розповів міністр.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена було домовлено реформувати існуючу Комісію стратегічного партнерства. У вересні українська частина Комісії провела засідання.

Нагадаємо, Комісія стратегічного партнерства була створена в 2009 році, коли Україну відвідував на той момент ще віцепрезидент Джо Байден. Періодично вона проводила засідання, однак в останні роки – нечасто. Засідання Комісії проводилось в 2018 році, до Вашингтона літав тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Активізувати і реформувати партнерство в такому форматі було домовлено за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена.

У ході засідання в Вашингтоні Кулеба і Держсекретар США Ентоні Блінкен планують затвердити нову Хартію із пріорітетами для співробітництва.