В уряді Німеччини не бачать небезпеки у сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Після запуску газопроводу Німеччина та інші краіни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через "Північний потік-2".

Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

Як повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”, німецьке міністерство при цьому вказує перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. України серед цих країн немає.

Голова НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко розкритикував це рішення Мінекономіки Німеччини.

“Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора Північний потік 2 за нинішніх умов, тобто, без реального відокремлення власності від Газпрому, без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС. Ми навчилися цього на власному гіркому досвіді. Коли в 2009, в 2014, в 2018 роках дії Газпрому створювали критичну для безпеки постачання газу ситуацію”, - написав Вітренко.

Він нагадав, що “Газпром” вже зараз штучно обмежує поставки газу в Європу та вимагає запустити “Північний потік-2”.

“Коли запрацює “Північний потік-2”, Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші краіни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через "Північний потік-2". На відміну від української газотранспортної системи, у цього газопроводу немає резервних потужностей і немає сховищ. А ще є ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде ПП2”, - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль не виключає, що Європа може піддатися газовому шантажу Росії та дозволити запуск "Північний потік-2" без сертифікації оператора магістралі Nord Stream 2.

Старший радник президента США Джо Байдена з енергетичної безпеки Амос Хохштейн вважає, що запуск "Північного потоку-2" в комерційну експлуатацію відбудеться не раніше березня 2022 року.