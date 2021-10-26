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Свідок з України впізнав росіянина, якого судять в Берліні за вбивство чеченця Хангошвілі

Ймовірного кілера вважають агентом ФСБ

Свідок з України впізнав росіянина, якого судять в Берліні за вбивство чеченця Хангошвілі
Фото: twitter.com/the_ins_ru

У суді Берліна, де розглядають справу про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, у вівторок, 26 жовтня, допитали свідка з України.

Як повідомляє "Німецька хвиля", 55-річний підприємець з Харкова на ім'я Олександр впізнав обвинуваченого у вбивстві як свого свояка (чоловіка сестри дружини) - Вадима Миколайовича К. Він також заявив, що обвинувачений є співробітником російських спецслужб у званні полковника.

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили в парку Малий Тіргартен у самому центрі Берліна 23 серпня 2019 року. У Росії влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чеченець шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він воював на боці Шаміля Басаєва і Абу Валіда, пізніше - Аслана Масхадова. З 2002 року Хангошвілі був у російському розшуку за підозрою в тероризмі. За словами голови Німецько-Кавказького товариства Еккехард Маса, він був у розстрільному списку чеченців, які живуть за кордоном.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції в грудні 2019 року назвав Хангошвілі "абсолютно кривавим убивцею", який "тільки в одній з акцій на Кавказі знищив 98 осіб" і причетний до організації вибухів у Московському метро.

Убивця Хангошвілі приїхав до Німеччини через Францію з новеньким закордонним паспортом на ім'я Вадим Андрійович Соколов, з датою народження 20 серпня 1970 року. Такої людини не існує в жодній базі, включаючи базу російських паспортів. Пізніше вбивцю, якого затримали одразу після злочину, впізнали як Вадима Красікова. Його вважають агентом ФСБ.

У жовтні 2020 року його почали судити в Берліні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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