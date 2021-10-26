Ердоган передумав висилати з країни 10 іноземних дипломатів

"Ми не мали на меті створити кризу. Ми очікуємо, що посли в подальшому будуть діяти відповідно".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив поки не висилати керівників посольств десяти країн Заходу, які закликали до якнайшвидшого вирішення справи турецького мецената та активіста Османа Кавали.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Таку заяву Ердоган зробив після того, як 25 жовтня на Twitter-сторінках десяти посольств з'явилася заява про дотримання ними статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Ця стаття зобов'язує дипломатів "поважати закони і постанови держави перебування" і "не втручатися у внутрішні справи цієї держави".

"Ми не мали на меті створити кризу, а ці посольства зробили крок назад своєю заявою про дотримання Віденської конвенції. Ми очікуємо, що посли в подальшому будуть діяти відповідно", - заявив Ердоган після засідання уряду 25 жовтня.

Коментуючи попередню заяву про наміри вислати десятьох західних дипломатів, президент Туреччини сказав:

"Такий був мій обов'язок, як глави держави - відповісти на образу. Заява десяти посольств щодо підприємця Кавали було націлене на суверенітет Туреччини, проти нашої судової системи. Турецький суд ні від кого не приймає вказівок".

Турецький підприємець та правозахисник Осман Кавала вже понад чотири роки перебуває в ув’язненні в Туреччині без судового вироку. Його підозрюють у спробі повалення уряду і насильницької зміни конституційного ладу в Туреччині.

У грудні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що взяття під варту було застосоване до Кавали за відсутності достатніх доказів складу злочину, в порушення його права на свободу та безпеку відповідно до Європейської конвенції про права людини.

У понеділок,18 жовтня, посли 10 країн - Німеччини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції і США - закликали до "справедливого і швидкого" вирішення справи Кавали.

Після цього Ердоган доручив МЗС країни оголосити персонами нон-грата послів 10 країн.