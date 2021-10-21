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Громадянина України арештували в Туреччині за підготовку нападів на чеченських дисидентів

Українець входив до групи найманців, затриманих на початку жовтня.

Громадянина України арештували в Туреччині за підготовку нападів на чеченських дисидентів
Фото: Anadolu Agency

В Стамбулі арештували шістьох іноземців, яких затримали 8 жовтня за підозрою в шпигунстві. Один із них виявився громадянином України.

Імена підозрюваних повідомила турецька газета Hürriyet з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури.

Ними виявилися українець Ігор Єфрим, росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також узбек Амір Юсупов.

Слідство вважає, що вони готували напади на чеченських опозиціонерів, які проживають в Туреччині, та планували придбати з цією метою зброю.

Затриманим, яких помістили в пенітенціарну установу в Малтепе (район Стамбула) загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Речник МЗС Олег Ніколенко з цього приводу заявив, що генеральне консульство України в Стамбулі намагається перевірити інформацію про арешт українця.

"Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили. На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом", - повідомив він.

Нагадаємо, що в 2017 році Туреччина визволила з Росії Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, обмінявши їх на двох співробітників ГРУ, які планували вбивства чеченських дисидентів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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