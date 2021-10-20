Прокуратура Грузії: Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами

Перебування Саакашвілі в трейлері підтверджують записи, вилучені з його телефону.

Михайло Саакашвілі, якого ввечері 1 жовтня затримали у Грузії, потрапив до країни, переховуючись у причепі з молочними продуктами.

Про це повідомила прокуратура Грузії, передає "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ Грузії встановило, що 28 вересня приблизно о 23:00 в порт Поті увійшло судно під назвою "Вільнюс". Воно вирушило з українського порту Чорноморськ. З цього судна 29 вересня о 01:04 вирушив трейлер Scania, який був завантажений молочною продукцією. Всередині перебував колишній президент країни.

За інформацією правоохоронців, Саакашвілі вийшов із вантажівки о 01:49 за тбіліським часом у порту Поті і таким чином незаконним шляхом перетнув кордон Грузії. Перебування Саакашвілі в трейлері підтверджують записи, вилучені з його телефону.

Після другої ночі Саакашвілі пересів у легковий автомобіль Mercedes, який його зустрічав.

Раніше повідомляли, що Саакашвілі потрапив до Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Напередодні консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика, оскільки стан здоров’я Саакашвілі погіршується.