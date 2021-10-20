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У столиці Сирії підірвали автобус з військовими, загинули 14 осіб

Це найбільший теракт в Дамаску за останні кілька років.

У столиці Сирії Дамаску вранці в середу невідомі підірвали автобус з військовослужбовцями. Жертвами двох вибухів стали 14 людей. 

Як повідомляє Associated Press, це найбільший теракт у Сирії за останні роки. За даними видання, вибухи спричинили бомби, прикріплені до кузова автобуса; одна з них впала під час руху, і її знешкодили після перших двох вибухів. Водночас російські медіа пишуть про те, що автобус нібито наїхав на міни.

Фото: SANA

Фото: SANA

Фото: SANA

Теракт стався на завантаженій дорозі біля Президентського мосту в Дамаску.

У сюжеті сирійського державного телебачення повідомили, що вибухи сталися близько сьомої ранку, коли дорослі йшли на роботу, а діти - до школи. Через годину після теракту рятувальники розчистили місце події та забрали згорілий автобус.

Начальник поліції Дамаска назвав теракт "боягузливим вчинком" та попросив людей повідомляти владу про будь-які підозрілі предмети.

Останній великий теракт у Дамаску стався в 2017 році, коли смертники напали на будівлю судової адміністрації та ресторан, вбивши майже 60 людей. Тоді відповідальність на себе взяла терористична організація "Ісламська держава".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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