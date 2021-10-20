НАТО зміцнює свої можливості у відповідь на агресивні дії Росії, але залишає двері відкритими для діалогу, - Держдеп США

У Державному департаменті США прокоментували рішення російської влади призупинити роботу представництва при НАТО і закрити інформаційне бюро Альянсу в Бельгії, а також офіс військової місії зв'язку НАТО в Москві.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідаючи на питання журналістів, речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що політика НАТО щодо Росії залишається незмінною.

"НАТО зміцнює свої можливості стримування і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, але в той самий час залишає двері відкритими для конструктивного діалогу", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вирішила закрити представництво при НАТО у відповідь на висилку вісьмох російських дипломатів з Брюсселя, які, як стверджують у керівництві Альянсу, виявилися офіцерами російської розвідки.