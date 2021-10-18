Росія вирішила закрити представництво при НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про призупинення роботи представництва РФ при НАТО у зв'язку з неможливістю його подальшої діяльності.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок, 18 жовтня.

"6 жовтня секретаріат НАТО офіційно повідомив, що генеральний секретар пан Столтенберг ухвалив рішення відкликати з 1 листопада акредитацію восьми співробітників постійного представництва Росії при НАТО і ухвалив рішення скоротити з того ж числа загальну кількість цього представництва до 10 осіб, включно з адміністративно-технічним персоналом. [...] У відповідь на дії НАТО ми призупиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів", - сказав Ларов.

"Ні в якому рівноправному діалозі, ні в якій спільній роботі НАТО не зацікавлено. Якщо це так, ми не бачимо необхідності продовжувати робити вигляд, що якісь зміни в осяжному майбутньому можливі", - додав російський міністр.

За його словами, Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників припиняється з 1 листопада. Буде закрито й інформаційне бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії.

"Якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії. Послу, який забезпечує двосторонні відносини", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що членів російської місії при НАТО позбавили акредитації в Брюсселі через шпигунську діяльність.