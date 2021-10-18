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Поблизу східного узбережжя Тайваню трапився землетрус

Підземні поштовхи магнітудою 5.2 відчувалися в місті Тайбей. 

Поблизу східного узбережжя Тайваню трапився землетрус
Тайвань
Фото: Multies

Біля східного узбережжя Тайваню вранці понеділка трапився землетрус магнітудою 5.2 бала. Інформації про ушкодження немає, пише Reuters з посиланням на острівне метеорологічне бюро.

Підзмені поштовхи недовго відчувалися в місті на півночі острова Тайбеї. Землетрус мав глибину 30,2 км і також відчувався у східній частині. 

Тайвань розташований неподалік стику двух тектонічних плит в Південнокитайському морі, тож часто піддається підземним поштовхам. У 2016 році внаслідок землетрусу загинули понад 100 людей, а в 1999 землетрус силою в 7.3 б. забрав життя понад 2000. 

Максимальна сила землетрусу складає 9,5 б. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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