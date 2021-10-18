Поблизу східного узбережжя Тайваню трапився землетрус

Біля східного узбережжя Тайваню вранці понеділка трапився землетрус магнітудою 5.2 бала. Інформації про ушкодження немає, пише Reuters з посиланням на острівне метеорологічне бюро.

Підзмені поштовхи недовго відчувалися в місті на півночі острова Тайбеї. Землетрус мав глибину 30,2 км і також відчувався у східній частині.

Тайвань розташований неподалік стику двух тектонічних плит в Південнокитайському морі, тож часто піддається підземним поштовхам. У 2016 році внаслідок землетрусу загинули понад 100 людей, а в 1999 землетрус силою в 7.3 б. забрав життя понад 2000.

Максимальна сила землетрусу складає 9,5 б.