У Єврокомісії застерігають від посилення енергетичної бідності в Європі

Дедалі більше людей не можуть собі дозволити належно обігрівати свої помешкання

З огляду на стрімке зростання цін на енергоносії в Євросоюзі єврокомісар із питань працевлаштування Ніколя Шміт застеріг від посилення бідності в Європі.

Про це пише Німецька хвиля.

Він зазначив, що вже є мільйони людей, які потерпають від "енергетичної бідності", і ця кількість може стати ще більшою.

За його словами, дедалі більше людей не можуть собі дозволити належно обігрівати свої помешкання.

Шміт зазначив, що Єврокомісія хоч і може допомогти країнам-членам ЄС обмежити вплив нинішніх високих цін на енергоносії на громадян, але насамперед це залежить від національних урядів.

У п'ятницю заступниця речника уряду Німеччини Мартіна Фіц заявила, що важливо діяти злагоджено у всій Європі та в рамках чинних правил для внутрішнього ринку ЄС. Ціни на енергоносії та короткострокові можливі рішення також, як очікується, будуть обговорюватися на саміті ЄС наступного тижня.

Європейська конфедерація профспілок ETUC ще у вересні висловила побоювання, що понад 2,7 мільйона людей у Європі не можуть дозволити собі належним чином обігрівати свої будинки, попри те, що вони мають роботу.Зазначимо, оптові ціни на природний газ в Європі цього року збільшилися більш ніж утричі. Також зросли ціни на нафту та вугілля. Очікується, що це зростання відобразиться на рахунках споживачів вже найближчими місяцями.

Зниження цін на газ очікується не раніше квітня 2022 року.13 жовтня Європейська комісія представила план дій щодо пом'якшення наслідків збільшення цін на енергоносії в Європі. Єдиним довгостроковим вирішенням проблеми в Брюсселі вважають використання відновлюваних джерел енергії.

Серед короткострокових заходів протидії кризі передбачені соціальна підтримка людей, які не в змозі заплатити за енергоносії, зниження податків на них та посилення енергетичної співпраці з іншими країнами, що не входять до ЄС.

Нагадаємо, при оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу. Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.