Лукашенко лякає диверсіями під час конституційного референдуму в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що проведення конституційного референдуму в Білорусі може спровокувати нові акції протесту, а може, навіть диверсії.

Про це він сказав під час кадрової наради в понеділок.

"Створені під контролем [західних] спецслужб політемігрантські центри у Варшаві та Вільнюсі націлюють радикалів на акції залякування щодо громадських і державних діячів, представників засобів масової інформації, силових органів. Добралися і до суддівського корпусу", - цитує Лукашенка його пресслужба.

За його словами, у цих центрах нібито планують диверсії на об'єктах оборонного комплексу, економіки, життєзабезпечення Білорусі.

"В якості однієї з можливих дат чергової спроби революції (дня ікс, як вони вважають) розглядається період проведення конституційного референдуму", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що референдум у Білорусі збираються провести не пізніше лютого 2022 року. На ньому планують затвердити нову редакцію Кнституції з передачею деяких повноважень від президента іншим гілкам влади. Режим Лукашенка сподівається, що референдум поставить крапку в ситуації з президентськими виборами 2020 року, легітимність яких не було визнано багатьма країнами світу, в тому числі Україною.