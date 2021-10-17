ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку

Організація з безпеки та співробітництва в Європі призупинила свою моніторингову місію на сході України після протестів біля її штаб-квартири в підконтрольному сепаратистам Донецьку.

Як пояснив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, це зробили з міркувань безпеки, передає Reuters.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими минулого тижня.

"Місія стикалася з попередніми протестами, організованими підтримуваними Москвою сепаратистами, але цього разу демонстранти перекрили вхід до готелю, де базуються спостерігачі", - сказано в публікації.

Яшар Галіт Чевік уточнив, що спостерігачі наразі не відчували загрози з боку протестувальників.

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ. Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк, який має кримінальне минуле. У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

СБУ повідомила йому про підозру у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У ЛНР заявили, що припиняють усі контакти з українською владою у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню до повернення свого "офіцера".