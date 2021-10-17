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За добу окупанти 11 разів порушили “тишу”

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

За добу окупанти 11 разів порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Упродовж суботи. 16 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. 

В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. 

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. 

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм. 

В районі Світлдарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на ранок неділі, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, у чотирьох випадках застосувавши заборонене озброєння. 

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна евакуйовано до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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