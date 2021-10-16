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П'яна ДТП на Оболоні, у якій загинув пішохід: водія арештували

Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

П'яна ДТП на Оболоні, у якій загинув пішохід: водія арештували
Фото: glavcom.ua

Водій вантажівки, який напідпитку наїхав на пішоходів в Оболонському районі Києва, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у столичній поліції.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури міста Києва повідомили водію про підозру.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

“Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві водій вантажівки “МАН” наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Аварія сталася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія.

Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

Додамо, у серпні на Львівщині біля Дрогобича п’яний водій скоїв ДТП з трьома загиблими.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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