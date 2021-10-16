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Внаслідок пожежі у київській 17-поверхівці загинув чоловік

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Внаслідок пожежі у київській 17-поверхівці загинув чоловік
Фото: promin.cv.ua

Внаслідок пожежі у багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва загинув чоловік.

Про це повідомили столичні рятувальники.

Пожежа сталася на проспекті Відрадному, 55, надзвичайники отримали інформацію про подію 15 жовтня о 17:27.

Після прибуття до місця виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-поверсі 17-поверхового житлового будинку.

“З квартири, де виникла пожежа, рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння передали бригаді швидкої медичної допомоги. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі було пошкоджено побутові речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Загалом, до ліквідації пожежі залучили 15 вогнеборців.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 14 жовтня у Львові виникла пожежа в металевому вагончику, у результаті якої загинуло три людини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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