Корабель Військово-Морських Сил ЗСУ, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункт постійної дислокації в Одесі.

Про це повідомили у командуванні ВМС.

“Незважаючи на штормові умови, завдяки вмілим та оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та не допустити подальше затоплення відсіків корабля. Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля, адже військові моряки мають бути готові до будь-яких позаштатних ситуацій в морі та вміло реагувати на них”, – йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що саме тому з 2020 року було відновлено проведення заходів декади живучості на кораблях та суднах забезпечення флоту. “Важливим фактором, який також дав змогу втримати корабель на плаву – це нещодавно проведений ремонт, який було реалізовано на ньому вперше за останні тридцять років”, – додали у Військово-Морських Силах.

Корабель буде відновлено якнайшвидше, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України.

Нагадаємо, аварії зазнало судно розмагнічування "Балта" Військово-Морських Сил ЗС України. Інцидент трапився біля острова Зміїний. За інформацією видання, судно напоролось на невідомий об’єкт.