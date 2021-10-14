Президент перебуває з робочою поїздкою у Запорізькій області.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Запорізькій області, де він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Глава держави долучився до церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Захисник”, Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою і Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії”, що відбулася на острові Хортиця.

Звертаючи до ліцеїстів, Президент сказав, що сьогодні, 14 жовтня, вони народжуються як майбутні захисники України.

“Ви представляєте три різні заклади: ліцеї Запоріжжя, Кривого Рогу й Луганська. У кожного – своя історія, свої успіхи, свої приводи для гордості, свої приводи для сліз. Але спільним – і це незмінно десятки років – є ваші цінності, виражені у традиційному гаслі ліцеїстів: “Держава. Честь. Відвага”, – наголосив він.

Фото: president.gov.ua

Зеленський зауважив, що сьогодні вони складають клятву в унікальному місці – природному та історичному комплексі “Хортиця”, який має сакральне значення для кожного українця.

Президент України також вручив бойові прапори та присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів.

Зокрема, 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування «Січеславська». 54-й окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України отримав почесне найменування «імені гетьмана Михайла Тиші». 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України присвоєно почесне найменування «імені генерал-полковника Геннадія Воробйова». 138-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних Сил України присвоєне почесне найменування «Дніпровська».

164-та радіотехнічна бригада Повітряних сил Збройних Сил України отримала почесне найменування «Слобідська». 91-му окремому полку оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєне почесне найменування «Охтирський». 138-му центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України присвоєне почесне найменування «імені князя Володимира Святославича». 1-ша окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту отримала почесне найменування «імені князя Лева». 11-й бригаді Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «імені Михайла Грушевського».

25-й бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «імені князя Аскольда». 2-й полк Національної гвардії України отримав почесне найменування «Шосткинський». 19-му полку охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «Миколаївський». 4-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Володимира Сікевича».

Фото: president.gov.ua

Бойовий прапор 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Збройних Сил України отримав командир батальйону майор Василь Матіїв. Бойовий прапор 18-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України Президент вручив начальнику загону капітану 1-го рангу Олегу Шикші. Бойовий прапор Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України отримав начальник Департаменту військової контррозвідки генерал-майор Сергій Левченко.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України, українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.