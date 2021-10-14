Завтра відбудеться засідання РНБО

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 15 жовтня 2021 року.

Початок засідання – 16:00, йдеться на сторінці РНБО у соцмережі Facebook.

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, – зазначено у повідомленні.

Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня про застосування персональних санкцій стосовно осіб, причетних до виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях.