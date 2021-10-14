У розпорядженні LB.ua з’явився фінальний текст Закон України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” (№5599).

Остаточний текст нормативно-правового акту викладено на 16 сторінках.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила закон 23 вересня. На момент розгляду та ухвалення документа головою ВР був Дмитро Разумков, однак він не встиг підписати закон до відкликання з посади, оскільки блокуючі проєкти постанов не були відхилені.

У зв’язку з цим виникає колізія щодо того, чи має право Руслан Стефанчук, призначений на посаду Голови ВР 8 жовтня, підписувати документ.

У парламенті зареєстровано 12 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 23 вересня про ухвалення відповідного законодавчого акта. Блокуючі проєкти постанов можуть розглянути наступного пленарного тижня.

Голова парламенту Руслан Стефанчук зі свого боку вважає підписання законопроєкту про олігархів "вимогою часу".

Нагадаємо, закон про олігархів передбачає створення реєстру олігархів, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Повноваження визнавати людину олігархом покладено на РНБО.

Більше про “олігархічний закон” читайте у статті “Антиолігархічні” метаморфози: як змінився законопроект 5599 між голосуванням та підписом”.