Офіс Кримської платформи відкрився для тематичних екскурсій

Формат тематичних екскурсій відкриває можливості для містян та гостей столиці відвідати в тому числі артоб'єкт «Звуки Міста», який уособлює об’єднане звучання території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Офіс Кримської платформи, який був створений влітку цього року на вул. М. Грушевського, 24/2 у Києві, відкрився для тематичних екскурсій.

Їх ініціювала команда проєкту «Звуки Міста» на чолі з Альоною Тимошенко та Наталією Ткаченко. Перша така екскурсія-знайомство з Офісом Кримської платформи відбулася у вівторок, 12 жовтня.

Формат тематичних екскурсій відкриває можливості для містян та гостей столиці відвідати в тому числі артоб'єкт «Звуки Міста», який уособлює об’єднане звучання території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Саме ця скульптура, встановлена у дворі Офісу Кримської платформи у вересні, стала першою із серії артоб'єктів мультидисциплінарного проєкту «Звуки Міста», які згодом були відкриті і в інших містах України. Скульптура створена на основі характерного звучання півострова, а контраст потужної символічності та візуальної тендітності артоб'єкту відображає саму особистість Криму. Дві половини скульптури тримаються у найвужчому місці, що дає відчуття крихкості, проте ані шторм, ані час, ані чиїсь кроки не здатні її зламати.

«Крим завжди був, є і буде українським. Бо насправді тих емоцій, відчуттів, ароматів, кольорів, які відчувають кримчани на своїй території, не оцінить і не зрозуміє жоден росіянин, який цю територію загарбав», – зазначив Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, який провів першу екскурсію Офісом Кримської платформи.

У межах екскурсії команда «Звуки Міста» презентувала документальний фільм про створення кримського артоб'єкта та анонсувала вихід інших 6 фільмів, в основі яких спогади та розмірковування артистів, спортсменів, митців, науковців та підприємців про міста їх дитинства й становлення як особистостей.

«Концепція проєкту «Звуки Міста» допрацьовувалась та змінювалась з кожним новим етапом. Так з’явилися 7 скульптур і 7 фільмів, що втілили у себе звуки міст. Ці артоб’єкти є історичним і культурним символом країни і одночасно – новою мистецькою формою, яка об’єднує міста, людей, їх спогади та цінності», – розповіла продюсерка GOODMEDIA та авторка ідеї фільму «Звуки Міста» Альона Тимошенко.

Гостями першої екскурсії Офісом Кримської платформи стали відомі кримчани, які працювали над проєктом «Звуки Міста»: телеведуча Маша Єфросиніна, екологиня, зоологиня Юлія Іванчикова, чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фактуллін, а також всі учасники, залучені у реалізацію ART-проєкту.

«Особисто для мене Крим звучить дитинством. Ці звуки, спогади назавжди залишаться у моїй пам’яті й серці саме такими. Від неможливості почути звуки Криму знову, вони лунають навіть голосніше і чіткіше: море, галька, чайки, цикади, голоси дитячих таборів», – акцентувала засновниця Spilne Art та кураторка арт-напряму Наталія Ткаченко.

Починаючи з листопада екскурсії у дворі Офісу Кримської Платформи будуть відбуватися щомісяця за попередньою реєстрацією.

Офіс Кримської платформи – це майданчик для координації та комунікації громадян України з Криму, органів державної влади України, іноземних держав та громадських організацій. Головною метою діяльності офісу є забезпечення консультаційного, експертного та інформаційного супроводу участі України в роботі Кримської платформи.

Нагадаємо, “Звуки Міста” – це проєкт-синтез мистецтва та технологій, в основі якого лежить перетворення звуку на форму. Проєкт ініційовано до 30-ї річниці Незалежності України. Звуки 7 міст, що пов'язані зі спогадами та розмірковуваннями відомих містян, були записані та трансформовані в артоб’єкти за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації. Нині скульптури присвячені таким містам: Київ, Крим, Львів, Дніпро, Одеса, Маріуполь, Харків.