Замість геополітичної гри Україна робить короткі кроки в питаннях зовнішньої політики, - Рудик

Україна має вести стратегічну геополітичну гру, а не робити короткі і непродумані кроки в питаннях зовнішньої політики. Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

"Навіть співпраця з Німеччиною, з Францією, зі Сполученими Штатами для влади зараз — не довга і продумана стратегія, яка має нас привести до успіху. Це «один крок, а далі подивимося». Достатньо згадати поїздку Зеленського до США і план «трансформації країни» на 277 млрд доларів, який до і після візиту ніхто не бачив.

Це таким чином ми хочемо показати Сполученим Штатам, що ми надійні партнери і з нами можна будувати якісь довготривалі стосунки? Згадайте два роки повного ігнору питання «Північного потоку-2», де, по суті, була абсолютна тиша і тепер, коли вже пізно, влада схопилася "що ж тепер робити", — нагадала політикиня.

На думку Кіри Рудик, подібний дискурс присутній і в уряді: аж до минулого тижня Кабмін не піднімав питання про тарифи, а це "критичне питання енергетичної безпеки, енергетичної незалежності, про яке опозиція кричала ще з весни".

"Повна відсутність здатності мислити стратегічно, більше, ніж на один крок, проявляється в усьому, певна лідерка партії "Голос". Саме тому у держави сьогодні є лише точкові результати. Це рух в різні боки водночас, хаос, який не призведе до успішного результату", - певна лідерка "Голосу".