Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаПолітика

Замість геополітичної гри Україна робить короткі кроки в питаннях зовнішньої політики, - Рудик

Подібний дискурс присутній і в уряді, вважає лідерка "Голосу".

Замість геополітичної гри Україна робить короткі кроки в питаннях зовнішньої політики, - Рудик
Фото: пресслужба

Україна має вести стратегічну геополітичну гру, а не робити короткі і непродумані кроки в питаннях зовнішньої політики. Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

"Навіть співпраця з Німеччиною, з Францією, зі Сполученими Штатами для влади зараз — не довга і продумана стратегія, яка має нас привести до успіху. Це «один крок, а далі подивимося». Достатньо згадати поїздку Зеленського до США і план «трансформації країни» на 277 млрд доларів, який до і після візиту ніхто не бачив.

Це таким чином ми хочемо показати Сполученим Штатам, що ми надійні партнери і з нами можна будувати якісь довготривалі стосунки? Згадайте два роки повного ігнору питання «Північного потоку-2», де, по суті, була абсолютна тиша і тепер, коли вже пізно, влада схопилася "що ж тепер робити", — нагадала політикиня.

На думку Кіри Рудик, подібний дискурс присутній і в уряді: аж до минулого тижня Кабмін не піднімав питання про тарифи, а це "критичне питання енергетичної безпеки, енергетичної незалежності, про яке опозиція кричала ще з весни".

"Повна відсутність здатності мислити стратегічно, більше, ніж на один крок, проявляється в усьому, певна лідерка партії "Голос". Саме тому у держави сьогодні є лише точкові результати. Це рух в різні боки водночас, хаос, який не призведе до успішного результату", - певна лідерка "Голосу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також