Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)

Дві депутатські фракції – "Євросолідарність" та "Голос" – намагалися відсторонити Руслана Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради. Стефанчук став головувати після того, як цього права на два пленарні засідання позбавили Дмитра Разумкова.

Перша пропозиція відсторонення не набрала достатньої кількості голосів – за висловилися лише 69 народних депутатів, ще двоє сказали, що голосували за, але не спрацювала кнопка.

Друга пропозиція відсторонення Стефанчука набрала 66 голосів.

Віцеспікерка Олена Кондратюк вела розгляд питання відсторонення Стефанчука, адже він усунувся через конфлікт інтересів. Кондратюк зіронізувала, що "все має свій бумеранг".

Підставою для відсторонення Стефанчука стало нібито порушення ним регламенту, коли він почав проводити засідання після усунення Разумкова. За словами Олексія Гончаренка ("Євросолідарність"), оскільки Разумкова відсторонили врозріз із регламентом, то головування після нього є незаконним.

Під час розгляду питання усунення Разумкова глава партії СН Олександр Корнієнко заявив, що Разумков не дотримався вчора вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

"Вважаємо, що вказаними діями головами Верховної Ради знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого розпорядку", – заявив він.

При цьому Ірина Геращенко ("Євросолідарність") зазначила, що відсторонити спікера ВР від головування можна тільки за порушення регламенту, яке відбулося в цей день, а не напередодні. Віцеспікерка Олена Кондратюк це підтвердила.